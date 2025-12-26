مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

"في صدارة المجموعة".. منتخب مصر أول المتأهلين إلى دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:43 م 26/12/2025
  عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    تصديات محمد الشناوي (2) (1)
  • عرض 16 صورة
    تصديات محمد الشناوي (6) (1)
  • عرض 16 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 8
  • عرض 16 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 13
  • عرض 16 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 2
  • عرض 16 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 14
  • عرض 16 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 10_Easy-Resize.com
  • عرض 16 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 15
  • عرض 16 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 17
  • عرض 16 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 4
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 3
  • عرض 16 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 9
  • عرض 16 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 8
  • عرض 16 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 16

ضمن منتخب مصر الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب منتخب جنوب أفريقيا اليوم الجمعة.

وحقق منتخب مصر الفوز على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا اليوم، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز يكون منتخب مصر أول المتأهلين إلى الدوري المقبل من كأس أمم أفريقيا، بعدما جمع 6 نقاط من مباراتين، ليضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة كمتصدر لمجموعته، دون النظر إلى نتائج الجولة الثالثة والأخيرة بالبطولة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة لك من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره منتخب أنجولا، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا.

مصر وجنوب أفريقيا منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا تأهل مصر لدور ال 16 بأكأس الأمم

