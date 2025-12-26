أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

ضمن منتخب مصر الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب منتخب جنوب أفريقيا اليوم الجمعة.

وحقق منتخب مصر الفوز على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا اليوم، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز يكون منتخب مصر أول المتأهلين إلى الدوري المقبل من كأس أمم أفريقيا، بعدما جمع 6 نقاط من مباراتين، ليضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة كمتصدر لمجموعته، دون النظر إلى نتائج الجولة الثالثة والأخيرة بالبطولة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة لك من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره منتخب أنجولا، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا.

