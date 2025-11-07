1141 كشفًا طبيًا مجانيًا في قافلة "حياة كريمة" بقرية غرب أسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وتم تنظيم قافلة طبية مجانية استمرت على مدار يومين في قرية غرب أسوان، نجحت خلالها في توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 1141 مواطنًا ومواطنة من أهالي القرية.

وأوضح الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن القافلة شملت عدة خدمات علاجية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للمواطنين حول الأمراض وطرق الوقاية منها. وتم تنفيذ القافلة تحت إشراف الدكتور طارق أحمد، منسق القوافل العلاجية، والدكتور هشام فتحي، مسئول العيادات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والتي تهدف إلى تنظيم خمس قوافل طبية مجانية كل شهر لتغطية جميع القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا في مختلف المراكز والمدن.

وأكد أن خطة المديرية خلال شهر نوفمبر تشمل تنظيم القوافل الطبية في القرى التالية:

قرية الطويسة بمركز دراو يومي 2 و3 نوفمبر.

قرية أبو سمبل السياحية بمركز أسوان يومي 5 و6 نوفمبر.

قرية الدكة بمركز نصر النوبة يومي 12 و13 نوفمبر.

قرية العطواني بمركز إدفو يومي 19 و20 نوفمبر.

قرية الأحمدية بمركز كوم أمبو يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

وأشار الدكتور سعيد إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الرعاية الصحية المتنقلة للمناطق النائية والريفية.