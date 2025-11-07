بالصور- ضبط مصنع منظفات غير مرخص بالمنوفية والتحفظ على 6 أطنان خامات

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، عن نتائج الحملات التموينية المكثفة التي استهدفت مراكز ومدن المحافظة خلال اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن ضبط كيان غير مرخص لإنتاج المنظفات الصناعية بمدينة السادات، والتحفظ على 6 أطنان من المواد الخام والمنتجات النهائية مجهولة المصدر.

كما ضبطت الحملات 335 أسطوانة بوتاجاز مدعمة (260 أسطوانة منزلية و75 تجارية) بمركز شبين الكوم، قبل بيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي السياق ذاته، أسفرت الحملات عن تحرير 123 محضرًا للمخابز البلدية المخالفة بسبب نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وسوء النظافة، بالإضافة إلى تحرير 104 محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، والبيع بأعلى من السعر الرسمي.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الرقابة اليومية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز للحد من المخالفات وضبط الأسعار ومنع التلاعب بالسلع الأساسية، مشددًا على التعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بالغش التجاري أو الاستغلال.