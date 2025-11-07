جامعة المنصورة تؤسس أول شركة للاستشارات الهندسية بين الجامعات المصرية

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تأسيس شركة "بيت المنصورة الهندسي" كأول شركة متخصصة في الدراسات والاستشارات الهندسية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعد اعتماد مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة قرار إنشائها رسميًا.

وقال رئيس الجامعة: "إن تأسيس الشركة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم منظومة الابتكار وتعزيز دور الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة، عبر ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، وتوظيف الخبرات الأكاديمية في خدمة مشروعات الدولة والبنية التحتية".

وأوضح أن "بيت المنصورة الهندسي" يمثل خطوة جديدة نحو التحول لجامعة منتجة، حيث ستقدم الشركة خدمات متكاملة في مجالات الدراسات الفنية، وإعداد التصميمات، والإشراف الهندسي، ودراسات الجدوى الفنية والبيئية، بما يساند جهود التنمية العمرانية على المستويين المحلي والوطني.

وأضاف أن الشركة تعد امتدادًا لمركز الدراسات والاستشارات الهندسية بالجامعة، حيث يتولى رئيس الجامعة رئاسة مجلس إدارتها، فيما يشغل عميد كلية الهندسة منصب الرئيس التنفيذي، بما يضمن التكامل بين الخبرة الأكاديمية والإدارة التنفيذية لتحقيق أهداف الشركة.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن الشركة الجديدة تعد ثاني كيان اقتصادي تطلقه الجامعة بعد شركة «انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات»، وذلك في إطار رؤية الجامعة لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي وتفعيل الشراكة مع قطاعات الدولة والقطاع الخاص دعمًا لبناء الجمهورية الجديدة.

ومن المقرر أن تباشر الشركة عملها عبر تقديم باقة من الخدمات الهندسية المتخصصة تشمل إعداد الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية للمشروعات، وتخطيط وتصميم المشروعات الهندسية والإشراف على تنفيذها، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسيرة مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة، الذي أشرف على تنفيذ العديد من المشروعات داخل وخارج الجامعة، من بينها مبنى مانشستر، وكلية الحقوق، وكلية التجارة، ومبنى الطلاب المركزي، ومركز التدريب العالمي بجمصة، إلى جانب المشاركة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأعمال الطرق وتبطين الترع، وتنفيذ بروتوكولات تعاون مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ودعم محافظة الدقهلية في المشروعات التنموية والخدمية.