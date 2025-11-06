إعلان

صورة عفوية.. سر الرحلة التي قام بها "رشاد" وزوجته من قنا للمتحف المصري

كتب : مصراوي

03:40 م 06/11/2025
قنا - عبدالرحمن القرشي :

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين تداولًا واسعًا لصورة عفوية تجمع زوجين من صعيد مصر، وتحديدًا من محافظة قنا، ظهرا خلالها في حالة ذهول وانبهار أمام المتحف المصري الكبير في أول أيام افتتاحه.

الزوج، رشاد الصغير، من قرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت محافظة قنا، تحدث عن كواليس الصورة قائلاً: إنه قرر اصطحاب زوجته وابنته الصغرى في رحلة عائلية إلى القاهرة، خصيصًا لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، ورؤية الصرح الذي يمثل أكبر متحف أثري في العالم.

ويقول الصغير: "ذهبت مع زوجتي وابنتي الصغيرة، بينما لم يتمكن أبنائي الأربعة الآخرون، ثلاثة منهم أطباء والرابع محامٍ، من مرافقتنا لانشغالهم في أعمالهم. أردت فقط أن نرى هذا الإنجاز بأعيننا".

ويتابع: "لحظة مشاهدة المتحف كانت أكبر مني ومن زوجتي. توقفنا دون كلام، وشعرنا بالفخر. لم نفكر في الصورة أو في أننا سنصبح حديث الناس".

ويؤكد أن اللقطة لم تكن معدة مسبقًا، بل جاءت تلقائية فور رؤيتهم للصرح المعماري الضخم والقطع الأثرية المبهرة المعروضة في ساحاته، مضيفًا: “كنا أمام تحفة معمارية تشهد على تاريخ مصر وعظمتها. لم أتوقع أن نصبح تريند أو أن تنال الصورة هذا التفاعل".

وخلال ساعات قليلة، انتشرت صورة الزوجين على مواقع التواصل، مرفقة بتعليقات تشيد بجمال اللحظة وصدقها، معتبرين أن رد الفعل العفوي يعكس قيمة المتحف في نفوس المصريين، وبأنه ليس مجرد مكان للعَرض، بل تجربة إنسانية تُحرك المشاعر.

