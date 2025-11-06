قال بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك، الخميس، إن حملة رقابية موسعة تمكنت من ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية بمحافظة القليوبية، والتحفظ على 80 ألف عبوة مخالفة للمواصفات القياسية والصحية، تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة دون تراخيص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وأضاف الجهاز، أن الحملة أسفرت التي نفذها الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية، عن ضبط محطة لتعبئة المياه تعمل دون ترخيص داخل نطاق مركز ومدينة طوخ، حيث تبين أن القائمين عليها يستخدمون أسماء علامات تجارية مسجلة دون إذن من مالكيها لخداع المستهلكين وطرح منتجات مجهولة المصدر في الأسواق.

وأوضح أنه جرى التحفظ على 2,553 كرتونة لماركات مختلفة بإجمالي 51,060 زجاجة مياه معبأة ومعدة للبيع، إلى جانب 1,800 كرتونة تحتوي على نحو 28,300 زجاجة فارغة معدة للتعبئة، بالإضافة إلى 14 ألف ملصق لعشر علامات تجارية غير مسجلة كانت تُستخدم لتغليف المنتجات المخالفة، والتي تبين خلوها من البيانات الصحيحة أو أي معلومات عن المصدر أو مكونات المنتج.

وبين أن نتائج التحريات الدقيقة التي أجراها الفرع الإقليمي للجهاز أن بعض المنشآت غير المرخصة كانت تقوم بتعبئة مياه معدنية مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية مشهورة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، فضلًا عن إضرارها بالمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة داخل الدولة، وإضعاف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية الوطنية.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، أن الحملات النوعية المكثفة مستمرة بجميع المحافظات لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تضر بالاقتصاد الوطني.

ودعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية يُعد ركيزة أساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري الكبير.. كيف قفزت أسعار الغرف الفندقية في مصر؟

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في نوفمبر.. تبدأ من 30 ألف

سد النهضة يحتجز 95% من طمي النيل.. كيف يؤثر ذلك على القطاع الزراعي بدول المصب؟

كيف سيحدث المتحف المصري الكبير نقلة عالمية في السياحة الثقافية؟