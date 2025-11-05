المؤبد لعامل حاول التخلص من رضيع وُلد سفاحًا في سوهاج

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات سوهاج بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، بعد إدانته بمحاولة التخلص من رضيع ناتج عن علاقة غير شرعية جمعته بشقيقته، في واقعة شهدتها قرية طما بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين علي عمرو، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فهمي عبد الرحمن، رئيس المحكمة، وأحمد طلبة، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر محمد العربي.

وتعود تفاصيل القضية رقم 13793 لسنة 2025 جنايات طما، إلى بلاغ تقدّم به المواطن "مصطفى. ح. أ" إلى مركز شرطة طما، أفاد فيه بأنه أثناء سيره ليلاً على دراجته النارية وبرفقته نجل عمه، شاهد المتهم "جابر. ح. ج" (المعروف باسم "فارس") يحمل كيسًا بلاستيكيًا أسود بداخله طفل رضيع، ثم قام بوضعه على إحدى عربات المقطورة المتوقفة بجانب الطريق.

توجه المُبلّغ إلى المتهم لاستبيان الأمر، وأمسك به، ثم استدعى الشرطة التي حضرت على الفور وتم ضبط المتهم والطفل.

وكشفت تحريات الرائد مدحت رمضان، معاون مباحث مركز شرطة طما، أن المتهم ارتبط بعلاقة غير شرعية مع شقيقته "جهاد. ح. ج" برضاها، وقد تطورت العلاقة إلى معاشرة أدت إلى حملها سفاحًا.

وبحسب التحريات، عقد المتهم العزم على التخلص من الطفل فور ولادته خشية افتضاح أمر العلاقة. وما إن وضعت شقيقته الرضيع، حتى وضعه داخل كيس بلاستيكي أسود وتوجه به إلى منطقة غير مأهولة، حيث تركه ليلاً فوق إحدى عربات المقطورة المتوقفة بجانب الطريق بقصد قتله.