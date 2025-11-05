مزاح انتهى بمأساة.. مصرع طالب أسفل عجلات أتوبيس بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي طفل يُدعى إياد، طالب بالصف الأول الإعدادي، مصرعه اليوم الأربعاء، إثر سقوطه أسفل عجلات أتوبيس داخل المجمع التعليمي بالإسماعيلية، في حادث مؤسف وقع أثناء مزاح بين عدد من الطلاب خلال خروجهم من المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل كان يستعد للصعود إلى الأتوبيس المخصص لنقل الطلاب إلى منازلهم، عندما دفعه أحد زملائه على سبيل المزاح، ليسقط أسفل العجلات أثناء تحرك الأتوبيس، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الإسماعيلية إلى موقع الواقعة، وجرى فرض كردون أمني بالمكان، كما جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف جهات التحقيق.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لسماع أقوال الشهود وإدارة المدرسة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.