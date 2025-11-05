بعد قتل طفل وإلقائه في النيل.. إحالة أوراق المتهمين بأسيوط إلى المفتي

أسيوط - محمود عجمي:

قررت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، إحالة أوراق متهمين اثنين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد اتهامهما بقتل طفل وسرقة مركبة "توك توك" كان يقودها، ثم إلقائه من أعلى كوبري الواسطى في نهر النيل. وحددت المحكمة جلسة 3 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار خلال جلسة برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف، وعضوية المستشارين هاني تاج الدين السيد، ومحمد جمال علي، وأمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد.

وتعود وقائع القضية رقم 9840 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج، إلى بلاغ تقدم به المواطن "فام. م. ف" إلى مركز شرطة أبوتيج، يفيد بتغيب نجله "كيرلس" عقب خروجه للعمل على "توك توك" خاص به بقرية بني سميع.

وعلى الفور، شكّلت مديرية أمن أسيوط فريق بحث بقيادة العقيد أحمد عبد الرحمن مخلوف، وكيل إدارة البحث الجنائي. وتمكن الفريق من تحديد هوية الجناة بعد جمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة، وتبين أنهم: "رمضان. ق. م"، و"عمر. س. ع"، وآخرون صادر ضدهم أحكام سابقة.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتفقوا على سرقة "التوك توك" بالإكراه، حتى لو تطلب الأمر قتل قائده، مستغلين صغر سن المجني عليه وضعف بنيته الجسدية.

وفي يوم الواقعة، استدرج المتهم الأول المجني عليه وطلب منه توصيله إلى مدينة أسيوط عبر كوبري الواسطى، بينما انتظره شريكاه على دراجة نارية قرب موقع التنفيذ. وبمجرد توقف "كيرلس"، طلب منه المتهم التقاط صور له على النيل، ثم دفعه فجأة من أعلى سور الكوبري، ما أدى إلى سقوطه في المياه ووفاته.

وعقب ارتكاب الجريمة، استولى المتهمون على "التوك توك" والهاتف المحمول، وباعوهما للمتهم الرابع، الذي كان على علم بأنهما متحصلان من جريمة قتل وسرقة.