الشرقية- ياسمين عزت:

أجرى الدكتور بهاء أبوشعيشع، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، جولة مفاجئة على عدد من المنشآت الصحية بمدينة العاشر من رمضان شملت مركز طب الأسرة بالحي العاشر غرب، ومركز طب الأسرة بالحي الخامس عشر، ومستشفى الأمراض التنفسية، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وخلال جولته بمركز طب الأسرة بالحي العاشر غرب، تفقد وكيل المديرية مختلف الأقسام، واطلع على سير العمل ببرامج ومبادرات الصحة العامة، من بينها مبادرة دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي.

راجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكفاءة الأجهزة، وتواجد القوى البشرية، ومعدلات الأداء الخاصة بخدمات تنظيم الأسرة وطب الأسنان، إلى جانب متابعة عملية التسجيل الإلكتروني لملفات الأسرة.

وأشاد الدكتور أبوشعيشع بجهود فريق العمل بالمركز، الذي تم اعتماده رسمياً من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أهمية الحفاظ على مستوى الأداء المتميز ومتابعة مؤشرات الجودة لضمان استدامة الخدمات.

كما شملت الجولة مركز طب الأسرة بالحي الخامس عشر، حيث تابع وكيل المديرية جلسات التطعيمات الروتينية للأطفال، وتأكد من كفاءة سلسلة التبريد وحفظ الطعوم، إلى جانب تفقد خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل المديرية في ختام جولته ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات الطبية بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد البيلي، وبما يتماشى مع تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجهود القيادة السياسية الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.