16 يومًا تحت الأرض.. تفاصيل استخراج جثة شاب من "سرداب الموت" بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



تمكنت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، منذ قليل، من انتشال جثة شاب، بعد 16 يومًا من مصرعه داخل سرداب أثري طوله 36 مترًا بقرية إدفا، أثناء اشتراكه مع آخرين في التنقيب عن الآثار.



وأفاد مصدر أنه تم استخراج الجثة في حالة تحلل رمي، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام.



البداية كانت، بتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بانهيار أتربة على أحد الأشخاص داخل سرداب منزل بقرية إدفا.



تبين أن الحادث وقع أثناء قيام المدعو "عادل. ج" 35 عامًا، يعمل فرد أمن بجامعة سوهاج بالاشتراك مع آخرين تم ضبطهم وحبسهم في الواقعة، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية إدفا، وبالمعاينة تبين وجود حفرة عمقها 4 أمتار وبقطر متر ونصف، وتنتهي بسرداب طوله 36 متر وبقطر 70 سنتيمتر، قبل أن تنهار عليه كميات من الأتربة، ما أدى إلى وفاته في الحال.



دفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من فرق الإنقاذ البري مدعومة بالمعدات، لمحاولة الوصول إلى موقع الضحية واستخراج الجثمان، وسط صعوبات بالغة نتيجة ضيق السرداب وعمقه الكبير.



وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وقررت تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية وهيئة الآثار لفحص طبيعة السرداب وملابسات الواقعة.



تم تحرير المحضر رقم7471 إداري مركز سوهاج لسنة 2025، وتولت النيابة العامة التحقيقات.