"يوسف" 11 عاماً.. غرق طالب بالصف الخامس الابتدائي في مياه الرياح التوفيقي

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:24 م 05/11/2025

غرق- أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي طالب بالصف الخامس الابتدائي مصرعه غرقًا في مياه الرياح التوفيقي بمدينة بنها محافظة القليوبية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغٍ بغرق طالب داخل مياه الرياح التوفيقي بدائرة مدينة بنها، وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية، برئاسة اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، مدعومة بفرق الغواصين، إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية، أن الطالب يُدعى "يوسف. م. ح"، 11 عامًا، بالصف الخامس الابتدائي، وغرق أثناء وجوده بمياه الرياح التوفيقي.

وجرى تكليف إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد السيد، مدير الإدارة، بفحص الواقعة وظروفها وملابساتها، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثمان.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

