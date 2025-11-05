خبرة تمتد لثلاثة عقود.. من هو رئيس شركة الصرف الصحي الجديد بالإسكندرية؟

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدر المهندس أحمد جابر، القائم بمهام وأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارًا بتعيين المهندس سامي يوسف قنديل، رئيسًا لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن رئيس شركة الصرف الصحي الجديد في الإسكندرية:

- تخرج قنديل في كلية الهندسة عام 1991، حاصلًا على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية.

- بدأ مسيرته المهنية في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عام 1993، مهندسًا في محطة معالجة الشرقية.

- تدرج في عدد من المناصب القيادية ما بين قطاع المعالجة وقطاع التشغيل والصيانة وصولا الي رئيس قطاع التشغيل والصيانة بمناطق غرب الإسكندرية.

- يُعد المهندس سامي يوسف أحد الكفاءات في قطاع المرافق والخدمات العامة.

- يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال هندسة ومعالجة مياه الصرف الصحي.

-أشرف على تنفيذ التركيبات الكهروميكانيكية لعدد من محطات المعالجة الثانوية بالإسكندرية، من بينها محطات إسكان مبارك والهانوفيل والعجمي.

- شارك في مؤتمر شرق إفريقيا بكينيا عام 2007 لبحث سُبل تطوير أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، وقدم ورقة نقاشية حول خطط المعالجة المستقبلية.

- أجرى دراسات فنية متخصصة لاختيار أنسب نقاط إضافة الكلور المسال، وأعد أبحاثًا متقدمة لتطوير محطات المعالجة في أبو قير والقرى السياحية.

- ساهم في تنفيذ مشروع لاستخدام المياه المعالجة في أعمال التنظيف داخل المحطات بهدف ترشيد استهلاك مياه الشرب.

- ساهم في وضع وتنفيذ آليات بيع المياه المعالجة لاستخدامها في الزراعة، دعمًا لجهود الدولة في توفير موارد مياه الشرب.

- شارك في دورات تدريبية متخصصة بالولايات المتحدة وألمانيا في مجالي التشغيل والصيانة، مما أسهم في نقل الخبرات واختيار الكوادر الفنية المتميزة.

- عمل مدربًا بمركز التدريب التابع لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

- حصلت إحدى المحطات التي تولى إدارتها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة مرتين، إضافةً إلى حصوله على شهادة مفتش محطات معالجة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).