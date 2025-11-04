حريق يلتهم ميكروباص في الموقف الجديد بالإسكندرية (صور)

رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بكفر سعد ويشيد بمعدلات التنفيذ

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق التهم سيارة أجرة ميكروباص أثناء تواجدها بالموقف الجديد في منطقة محرم بك.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بسيارة في الموقف الجديد، وانتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص نشوب حريق بسيارة ميكروباص أثناء توقفها بالموقف الجديد " الأقاليم" بمنطقة محرم بك بحي غرب الإسكندرية، وذلك دون إصابات.

تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون تأثير على حركة نقل الركاب والمرور بالموقف المشار إليه. وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.