5 مصابين في انهيار جزئي بمنزل في أسيوط

كتب : مصراوي

05:29 م 04/11/2025

أرشيفية

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في انهيار جزء من بلكونة منزل بقرية عزبة الأسيوطي التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء وائل نصار إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، ببلاغ من غرفة عمليات النجدة حول انهيار جزئي ببلكونة منزل في عزبة الأسيوطي، ما أسفر عن إصابات.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تأكدت إصابة: سامية شاكر عبد الشافي (20 عامًا) باشتباه كسر في الضلوع، وشعبان عيد محمود (22 عامًا) بكدمات متفرقة، وحسام علاء أحمد (11 عامًا) باشتباه نزيف في المخ، وسجى محمد علي (رضيعة تبلغ من العمر 40 يومًا) في حالة غيبوبة، ومحمد عبد الله أحمد (عامان) بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍي العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انهيار شرفة أسيوط شرطة الفتح

