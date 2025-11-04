"يارايحين للنبي الغالي".. 115 فائزاً في قرعة الحج لعام 2026 بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:



أعلنت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قرعة الحج لعام 2026، بقاعة المؤتمرات الدولية، ظهر اليوم الثلاثاء، وبلغ عدد الفائزين 115 شخصا.

وحضر إعلان قرعة الحج لمديرية أمن الأقصر كلا من، اللواء سامح درويش مساعد مدير أمن الأقصر لقطاع الأمن، واللواء هاشم مساعد مدير أمن الأقصر للمالية والإدارية، واللواء طه خاطر مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء أحمد بكر مفتش الداخلية، والعميد أحمد عباد مأمور قسم شرطة الأقصر، وعددا من ضباط مديرية الأمن.

وأكد اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر أن عدد المتقدمين لقرعة الحج بلغ 373 شخصا، وبلغ حصر مديرية أمن الأقصر 115 فائزاً، منهم 2 تأشيرة من كبار السن بالتزكية، وحصة الأقسام الشرطة 113 فائزا، وبلغ عدد التأشيرات الإحتياطي 58 شخصاً.

وجرى إعلان نتيجة قرعة الحج وزارة الداخلية 2025-2026 فور إجراء قرعة إلكترونية علنية أمام كل المتقدمين بالأقصر، وذلك لضمان العدالة والشفافية في اختيار الفائزين في قرعة الحج، ضمن خطة وزارة الداخلية لتنظيم سفر الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

ووفرت وزارة الداخلية كتاب الحج والعمرة لشرح كيفية وطرق أداء مناسك الحج بصورة صحيحة، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ليتمكن الفائزين في قرعة الحج من معرفة كيفية أدائها بصورة سليمة.

وكانت وزارة الداخلية قد فتحت باب التقديم لحج القرعة خلال الفترة من الأحد 12 أكتوبر حتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، عبر مراكز وأقسام الشرطة أو من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للحج التابعة للوزارة، وشهدت تلك الفترة إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج عبر بعثات وزارة الداخلية، المعروفة بخدماتها المتميزة وتنظيمها المتقن.

وأكدت وزارة الداخلية على أن نتائج القرعة ستكون متاحة فور إعلانها من خلال البوابة المصرية للحج على موقع الوزارة الرسمي، أو من خلال الحضور الشخصي في أثناء إجراء القرعة العلنية في مديريات الأمن المختلفة، كما أوضحت أنه سيتم إخطار الفائزين رسميًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة، والتي تشمل الفحوصات الطبية اللازمة وسداد الرسوم المقررة تمهيدًا للسفر إلى الأراضي المقدسة.