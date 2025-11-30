"خليك سفير لبلدك".. مبادرة جديدة لنشر الصورة الحقيقية لمصر

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت المرشدة السياحية سمر ناجي ابنة محافظة الأقصر، إطلاق مبادرتها الوطنية الجديدة "خليك سفير لبلدك – Be An Ambassador of Egypt"، والتي تهدف إلى تشجيع المصريين على التعرف أكثر على تاريخ بلدهم وثقافتها، والتحدث عنها بفخر أمام العالم، بما يعكس صورة مصر الحقيقية ويعزز مكانتها.

وقالت سمر ناجي، إن فكرة المبادرة جاءت من إيمانها بأن مسؤولية التعريف بمصر لا تقع على عاتق المرشدين السياحيين فحسب، بل تمتد لتشمل الشعب كله. مؤكدة: "بلدنا مش محتاجة مرشدين بس… بلدنا محتاجة شعب كامل يكون سفير ليها ويتكلم عنها بشكل يليق بيها. كل مصري لازم يعرف بلده كويس وينقل جمالها الحقيقي."

وتقوم المبادرة على تقديم محتوى معرفي مبسط وجذاب، يعتمد على قصص وصور وفيديوهات من مختلف المحافظات المصرية، بهدف إبراز التنوع الثقافي والحضاري والطبيعي الذي تتميز به مصر. كما تتضمن المبادرة تشجيع المواطنين على مشاركة تجاربهم الشخصية مع الأماكن التي يحبونها عبر تحديات تفاعلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأماكن الأقل شهرة التي تحمل طابعًا خاصًا لا يظهر كثيرًا في الإعلام.

وأوضحت ناجي أن هدف المبادرة يتجاوز الجانب التعريفي، ليصل إلى خلق حالة من الانتماء الحقيقي بين المواطنين وتعزيز ارتباطهم ببلدهم من خلال رؤية جديدة ومختلفة للجمال المصري.

وأكدت أن المبادرة ستنطلق رسميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأن باب المشاركة مفتوح أمام الجميع من مختلف الأعمار والمحافظات، لأن قوة الرسالة تأتي من تفاعل المواطنين أنفسهم وليس من جهة واحدة فقط.