بعد فيديو رقص.. استبعاد مدير مدرسة بالخصوص وإحالة طاقم الإشراف للتحقيق

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:42 م 30/11/2025

أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استبعاد مدير إحدى المدارس التابعة لإدارة الخصوص التعليمية من منصبه مؤقتًا، لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو يُظهر إحدى الطالبات وهي ترقص داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، كما تم تكليفُ مديرٍ آخر بتسيير أعمال المدرسة بشكلٍ مؤقت.

كما شملت القراراتُ استبعادَ المعلمة التي قامت بتصوير الفيديو المتداول، إلى حين استكمال التحقيقات، إلى جانب إحالة فريق الإشراف المدرسي للتحقيق، لبحث مدى مسؤوليتهم عن الواقعة، وما إذا كان هناك تقصيرٌ في المتابعة والالتزام بالانضباط داخل المدرسة.

وأكدت المديرية حرصَها على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات داخل المؤسسات التعليمية، مشددةً على استمرارها في تطبيق معايير الانضباط المدرسي، والحفاظ على القيم والسلوكيات داخل البيئة التعليمية.

اقرأ أيضًا:

فتاة ترقص في مدرسة بالخصوص.. حكاية "فيديو الفسحة" الذي هز مواقع التواصل

استبعاد مدير مدرسة الخصوص فيديو رقص طالبة طالبة الخصوص

