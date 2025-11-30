بيوت من النخيل والسعف.. رحلة ساحرة داخل قرية الصيادين بجنوب سيناء (صور)

بين جبال سيناء الشاهقة وشواطئ البحر الأحمر الصافية، تقع قرية الصيادين بنويبع، لوحة طبيعية ساحرة تجمع بين الأصالة البدوية وروعة الطبيعة. هنا، حيث تلتقي جذوع النخيل والسعف بالأمواج الزرقاء.

يعيش الزائر لقرية الصيادين تجربة فريدة تمزج بين الاسترخاء والمغامرة، بين التراث الثقافي والمشهد الطبيعي الخلاب، حافظت القرية على طابعها البدوي منذ افتتاحها عام 1985 بحضور ثلاثة رؤساء دول، لتصبح من أبرز الوجهات السياحية في جنوب سيناء، والتي تقدم للزائر أكثر من مجرد إقامة؛ إنها رحلة إلى قلب الطبيعة والتاريخ والثقافة في آن واحد.

- قطعة من الطبيعة بين الجبال والبحر

تتميز قرية الصيادين بموقعها الفريد وسط أحضان الطبيعة، حيث تتناغم الجبال مع البحر لتعكس مشهدًا ساحرًا يخطف الأنظار. تم تصميم القرية بطراز بدوي أصيل، مع الاعتماد على الخامات الطبيعية مثل: جذوع الأشجار والحطب والطوب والحجارة، إضافة إلى السعف والسلال اليدوية، ما جعلها تحافظ على الطابع البسيط والجميل منذ افتتاحها قبل أكثر من 40 عامًا.

- افتتاح تاريخي وتطوير مستمر

شهد حفل الافتتاح حضور ثلاثة رؤساء دول، الذين أشادوا بمستوى الخدمة والطراز العمراني للقرية، مؤكدين على أهميتها الرمزية والثقافية. ومنذ ذلك الحين، حرص القائمون على القرية على تطويرها باستمرار، مع إقامة معسكرات للشباب من القبائل البدوية المحيطة لتعليمهم صناعة المنتجات اليدوية وعرضها في بازار القرية، لتكون القرية جزءًا من ثقافة المنطقة وتاريخها.

- رفاهية بسيطة وسط بساطة البيئة

على الرغم من بساطتها، حصلت القرية على تصنيف ثلاث نجوم سياحية، وتضم 99 غرفة مجهزة بكافة وسائل الراحة. كما توفر القرية جلسات بدوية على الشاطئ، باستخدام جذوع النخيل ووسائد صوف الأغنام، مع فرصة التمتع بحفلات الشواء والرقص على أنغام الأغاني البدوية، محاطة بالجبال الطبيعية التي تضفي جمالًا فريدًا على المكان.

- أنشطة سياحية متعددة ومتنوعة

يتمتع الزوار بفرص متعددة للترفيه والاستجمام ومنها:

السباحة والرياضات المائية: تحتوي القرية على حمام سباحة، وتتيح ممارسة الغطس بين الشعاب المرجانية القريبة من جزيرة فرعون.

الرحلات الثقافية والتاريخية: تقع على مقربة من القرية قلعة نويبع وقلعة صلاح الدين الأيوبي، التي تحكي تاريخ الحروب الصليبية وحماية الحدود الشرقية لمصر.

الرحلات البرية والمغامرة: يمكن زيارة منطقة كلر كانيون ووادي وتير، أكبر الوديان في سيناء، ومشاهدة مياه الأمطار والعيون الطبيعية، إضافة إلى رحلات الصيد في خليج العقبة حيث توجد أنواع متعددة من الأسماك والحيتان والطيور المهاجرة.

أنشطة ليلية: تشمل جولات على الخيول أو سيارات الموتوسيكل الرملية، مع أجواء هادئة ومريحة للزوار الأوروبيين من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا.

- موقع تاريخي وثقافي مميز

تقع قرية الصيادين في رحاب قبيلة المزينة الشهيرة، التي ينحدر منها الكثير من الصحابة، وعلى طريق تاريخي يعرف بـ طريق الصعدة، حيث عبر منه سيدنا موسى إلى شبه الجزيرة العربية. ويمكن مشاهدة عمودين من الخرسانة بطول 30 مترًا، يمثلان الحدود بين مصر والسعودية، واللذين تم نصبهما بواسطة فرق استكشافية.

تبقى قرية الصيادين بنويبع واحدة من أجمل الوجهات السياحية في مصر، حيث تلتقي الثقافة البدوية مع جمال الطبيعة، لتمنح الزائر تجربة فريدة من نوعها بين البحر والصحراء والتاريخ، وتجعل من نويبع وجهة سياحية متكاملة لكل محبي الاسترخاء والمغامرة معًا.