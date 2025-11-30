طعن "هلالي" يحسم مصير الدائرة الأخيرة بسوهاج.. احتفال كبير وشكر الرئيس

شهدت دائرة البلينا بمحافظة سوهاج حالة من الفرح عقب إعلان إلغاء الانتخابات البرلمانية بالدائرة، لتنضم بذلك إلى باقي الدوائر الثمانية بالمحافظة التي تقرر إعادة الانتخابات فيها من جديد.

وقال محمد عبدالرحمن هلالي، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة البلينا إنه تقدم بطعن أمام محكمة سوهاج الابتدائية فور إعلان النتيجة؛ متظلمًا من إجراءات العملية الانتخابية، وأوضح أنه حصل على "عدم اختصاص" ليتم إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرت الدعوى.

وأضاف "هلالي" في تصريحات خاصة ل"مصراوي" أن قرار إلغاء الانتخابات بالدائرة، والتي كانت الوحيدة في سوهاج التي لم يشملها قرار الهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا، أعاد الأمل لآلاف من أبناء البلينا، مشيرًا إلى أن مقره الانتخابي ودوار عائلته بقرية بني حميل شهدا احتفالات امتدت حتى ساعات الصباح الأولى ليس فقط من أبناء القرية ولكن القرى المجاورة، وسط أجواء من الفرح والترحيب بالقرار.

وأكد المرشح محمد عبدالرحمن هلالي أنه تلقى مئات الاتصالات من أبناء الدائرة داخل مصر وخارجها لتهنئته بعد صدور الحكم، معتبرين أن القرار أعاد الثقة في مسار العملية الانتخابية.

ووجه "هلالي" رسالة شكر خاصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على موقفه الحاسم بشأن ضرورة إلغاء الانتخابات إذا لزم الأمر، قائلًا إن هذا النهج يثبت أن النائب سيأتي بإرادة واختيار المواطنين، وليس بأي طريق آخر.

كما وجه الشكر لأهالي دائرة البلينا، سواء ممن منحوه أصواتهم أو ممن لم يمنحوه، مؤكدًا أن مجهودكم لن يضيع، وأن اختيار من يمثل الدائرة تحت قبة البرلمان سيظل قرارًا نابعًا منكم.

وبهذا القرار، تكتمل دائرة الإعادة في محافظة سوهاج بعد إلغاء الانتخابات في جميع الدوائر الثماني، تمهيدًا لإعادتها يومي 3و4 من شهر ديسمبر المقبل.