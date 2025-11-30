استقبلت منطقة حمام موسى بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، أولى الجولات الميدانية لفعاليات الملتقى الثقافي الثاني والعشرين لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، والذي أطلق ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 5 ديسمبر المقبل تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وبدأت الجولة بزيارة حمام موسى، أحد أبرز معالم مدينة الطور، والذي يعد مقصدا علاجيا لما يحتويه من مياه كبريتية نتجت عن أمطار تراكمت منذ آلاف السنين، وتمتاز بدرجة حرارة تماثل حرارة جسم الإنسان في جميع فصول العام.

وتعرفت المشاركات خلال الزيارة على سبب تسمية الموقع، والتي تنسب إلى النبي موسى عليه السلام، حين دعا ربه فأمره بضرب الماء بعصاه، ليصبح المكان بعدها مقصدا للاستشفاء والتخلص من الطاقة السلبية.

وتواصلت الفعاليات بحضور العرض المسرحي الإماراتي "الشمعة"، بقصر ثقافة شرم الشيخ، وهو عمل مونودرامي للفنان عبد الله مسعود، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

كما شارك الوفد في تدريبات متنوعة خلال الورش الفنية والحرفية التي شملت تعليم فن المكرمية تدريب شيرين عفيفي، وتصميم الحلي والإكسسوارات للمدربة سماح فاروق، وتعليم التطريز للمدربة سليمة صالح موسى، وتعليم فن الخيامية، تدريب عماد عاشور، وتصميم حقائب بالخرز للمدربة منى عبد الوهاب.

واختتمت الفعاليات مع ورش اكتشاف المواهب وتنمية المهارات الإبداعية، ومنها ورشة الكتابة الصحفية، و ورشة التصوير الفوتوغرافي، و ورشة المسرح، وورشة الموسيقى والغناء، وذلك بحضور الدكتورة دينا هويدي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر" للمرأة.

ويتضمن برنامج الملتقى لقاءات توعوية وتثقيفية في مختلف المجالات، إضافة إلى أمسية ثقافية وجلسات دوائر الدعم النفسي، كما يشمل زيارات ميدانية لأبرز معالم مدينة شرم الشيخ، من بينها متحف الآثار، مسجد الصحابة، محمية رأس محمد، محمية نبق، وكنيسة السماويين، فضلا عن جولات حرة وذلك بمشاركة 114 فتاة من محافظات " الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "الشلاتين وحلايب وأبو رماد، مطروح، وأسوان".

وينفذ الملتقى الثقافي الثاني والعشرون من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، وذلك في إطار برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة جنوب سيناء، بإدارة منيرة فتحي.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.