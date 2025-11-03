الدقهلية - رامي محمود:

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث إجراءات وقائية استباقية لمواجهة أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وإنفلونزا الطيور، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو عن اشتباه بوجود إصابات بين الماشية بالأسواق.

وأكد المحافظ أن الإجراءات التي يتم اتخاذها هي خطوات وقائية روتينية معتادة مع دخول فصل الشتاء، ولا تعكس وجود أي انتشار للمرض، مشددًا على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وأن الأسواق تعمل بصورة طبيعية.

ووجه المحافظ بخروج لجان بيطرية يومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتطبيق العزل الوقائي للحيوانات الجديدة لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام قبل دمجها مع القطيع.

كما شدد "مرزوق" على اتخاذ إجراءات الوقاية من إنفلونزا الطيور داخل المزارع، وتشمل التطهير الدوري، وتوفير أدوات وقاية للعاملين، والتخلص الآمن من النافق، مع تشديد الرقابة على حركة نقل الطيور.

وأكد المحافظ أن الوعي هو خط الدفاع الأول، موجهًا بعقد ندوات توعوية للمربين لشرح علامات الاشتباه وكيفية الإبلاغ السريع، وضرورة عدم شراء حيوانات أو طيور مجهولة المصدر.

وأعلنت المحافظة عن تخصيص أرقام غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ لتلقي أي بلاغات اشتباه، وهي: 0502316644 – 0502314880 – 0502327792، بالإضافة إلى رقم 114.