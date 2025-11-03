إعلان

بعد فيديوهات متداولة.. محافظ الدقهلية يعلن إجراءات وقائية للماشية والدواجن

كتب : رامي محمود

10:05 م 03/11/2025

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدقهلية - رامي محمود:

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث إجراءات وقائية استباقية لمواجهة أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وإنفلونزا الطيور، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو عن اشتباه بوجود إصابات بين الماشية بالأسواق.

وأكد المحافظ أن الإجراءات التي يتم اتخاذها هي خطوات وقائية روتينية معتادة مع دخول فصل الشتاء، ولا تعكس وجود أي انتشار للمرض، مشددًا على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وأن الأسواق تعمل بصورة طبيعية.

ووجه المحافظ بخروج لجان بيطرية يومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتطبيق العزل الوقائي للحيوانات الجديدة لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام قبل دمجها مع القطيع.

كما شدد "مرزوق" على اتخاذ إجراءات الوقاية من إنفلونزا الطيور داخل المزارع، وتشمل التطهير الدوري، وتوفير أدوات وقاية للعاملين، والتخلص الآمن من النافق، مع تشديد الرقابة على حركة نقل الطيور.

وأكد المحافظ أن الوعي هو خط الدفاع الأول، موجهًا بعقد ندوات توعوية للمربين لشرح علامات الاشتباه وكيفية الإبلاغ السريع، وضرورة عدم شراء حيوانات أو طيور مجهولة المصدر.

وأعلنت المحافظة عن تخصيص أرقام غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ لتلقي أي بلاغات اشتباه، وهي: 0502316644 – 0502314880 – 0502327792، بالإضافة إلى رقم 114.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إجراءات وقائية للماشية والدواجن بالدقهلية مواجهة الحمى القلاعية مواجهة حمى الوادي المتصدع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير