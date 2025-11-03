حلم لم يكتمل.. مصرع شاب من الشرقية في حادث سير بإيطاليا (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شاب مصري، في العقد الثالث من عمره، من أبناء قرية نشوة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مصرعه في حادث سير بمدينة مودينا بمقاطعة ميلانو الإيطالية. وينتظر أهله وذووه وصول جثمانه بعد إنهاء الإجراءات القانونية في إيطاليا.

قال محمود محمد أحد أبناء القرية، في حديث لـ"مصراوي"، إن الشاب الراحل سافر إلى إيطاليا منذ عدة سنوات بحثًا عن فرصة عمل وتحقيق أحلامه، إلا أن القدر لم يمهله.

وأضاف أن خبر وفاته نزل كالصاعقة على أهالي القرية، الذين أكدوا على حسن أخلاقه واجتهاده، حيث سادت حالة من الحزن الشديد على فقيدهم الذي كان بمثابة فرد من عائلة كل منهم.