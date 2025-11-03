أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور

"لن أغادر".. ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة؟ (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

ضربت موجة الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، يصاحبها هطول أمطار ورعد وبرق وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط في حركة الرياح.

وشهدت الطرق السريعة والشوارع انتظاما في حركة المرور، بينما تجري حركة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية والدخيلة بصورة طبيعية، رغم هطول الأمطار.

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى نشر 135 سيارة صرف صحي و45 بدالة رفع لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات الطقس السيء.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض على مدار فصلي الخريف والشتاء لـ 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، حيث تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.