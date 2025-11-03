إعلان

السيطرة على حريق بمكتب حجز طيران في قليوب

كتب : أسامة عبدالرحمن

06:22 م 03/11/2025

قوات الحماية المدنية - أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع، اليوم الإثنين، داخل مكتب لحجز تذاكر الطيران بمدينة قليوب، دون وقوع إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق في المكتب الواقع بالطابق الأرضي لعقار مكون من ستة طوابق، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى الموقع.

نجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها ومنع امتدادها إلى الطوابق العليا بالعقار.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن تلف بعض محتويات المكتب فقط، دون وقوع أي إصابات.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وتحديد أسباب الحريق.

