بالصور- إزالة 356 حالة تعدِِ على أراضى الدولة في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تستكمل الوحدات المحلية في مدن ومراكز أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ27، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجرى حتى الآن إزالة 356 حالة تعدٍ بمساحة تصل إلى 147 ألفًا و259 مترًا مربعًا، تنوعت بين:

إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنظومة الإلكترونية، تعديات على أراضٍ خارج المنظومة، حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وحالات أخرى تمت إزالتها خارج المستهدف.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة 2275 مترًا مربعًا بنطاق قرى الرديسية بحري، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعومين بالمعدات الثقيلة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإزالة 11 حالة تعدٍ بمساحة 2100 متر مربع بنطاق قرية المنشية، وسط مشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.