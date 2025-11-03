إعلان

بالصور- إزالة 356 حالة تعدِِ على أراضى الدولة في أسوان

كتب : إيهاب عمران

04:17 م 03/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (2)
  • عرض 5 صورة
    إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (3)
  • عرض 5 صورة
    إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (4)
  • عرض 5 صورة
    إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

تستكمل الوحدات المحلية في مدن ومراكز أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ27، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجرى حتى الآن إزالة 356 حالة تعدٍ بمساحة تصل إلى 147 ألفًا و259 مترًا مربعًا، تنوعت بين:

إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنظومة الإلكترونية، تعديات على أراضٍ خارج المنظومة، حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وحالات أخرى تمت إزالتها خارج المستهدف.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة 2275 مترًا مربعًا بنطاق قرى الرديسية بحري، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعومين بالمعدات الثقيلة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإزالة 11 حالة تعدٍ بمساحة 2100 متر مربع بنطاق قرية المنشية، وسط مشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أسوان الأراضي الزراعية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير