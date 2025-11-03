إعلان

جثة أمام الصراف الآلي.. صورة "كونكورد" تثير جدلًا في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:54 م 03/11/2025
الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:


تداول مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا من موقع حادث سقوط شخص، مساء أمس الأحد، من الطابق الثاني عشر بأحد العقارات بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية.


وأثارت إحدى تلك الصور جدلًا والتي تظهر فتاتين يستخدمان ماكينة صراف آلي "ATM" أسفل العقار محل الحادث وخلفهما مباشرة جثة المتوفى مسجاة بأرضية أمام الماكينة على بعد نحو متر.


وتداولت صفحات الصورة مصحوبة بتعليقات منها :"يارب نص السلام النفسي وعدم اللامبالاة اللى عندهم يارب.. ده الشخص اللي وقع من عمارة كونكورد.. ودول اتنين واقفين بيسحبوا فلوس وفي واحد ميت وراهم عادي ولا أي تأثير ولا رهبة ولا خوف".


وتباينت التعليقات على الصورة إذ اعتبر مواطنون أن تصرف الفتاتين عادي ولا يثير الدهشة، من بينها:" يعني اتنين ستات ح يعملوا أيه لراجل متوفي.. أو على الأقل مصاب..دي مش لا مبالاة"، و"يعملوا أيه يعني؟.. مش فاهمة المفروض يعملوا أيه؟".


بينما كتب آخرون تعليقات من بينها "الرحمة انتزعت من قلوب البشر"، و"الله يرحمه ويغفر له .. أنا كان زماني جالي انهيار عصبي"، و"أنا استغربت بصراحة أوى.. الموت له رهبة برضه".
كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت، مساء أمس، إخطاراً يفيد سقوط شخص من أعلى عقار "كونكورد" على طريق الترام بمنطقة المنشية بامتداد شارع الغرفة التجارية.


وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة الشخص متأثراً بإصابته جراء السقوط، فيما يكثف ضباط المباحث تحرياتهم حول ملابسات الحادث وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

