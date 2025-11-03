ضبط 3 متهمين بحوزتهم كميات كبيرة من الحشيش في فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من ضبط ثلاثة متهمين بمركز فايد، بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش، وأدوات لتصنيعه وتعبئته، وذلك في إطار جهود مديرية الأمن لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة وضبط مروجيها.

تلقى ضباط إدارة البحث الجنائي معلومات سرية تُفيد بقيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز فايد.

وبناءً على توجيهات اللواء أحمد عليان، مدير المباحث، تم تشكيل مأمورية برئاسة المقدم محمد هشام، مفتش المباحث، وضمّت الرائد محمود مأمون، والنقيبين مصطفى حرب وعبد الله صقر، حيث نجحت القوة في مداهمة موقع المتهمين وضبطهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من المخدرات.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 1000 كيس من مخدر الحشيش تزن نحو 100 كيلوغرام، بالإضافة إلى كمية من المواد المستخدمة في التصنيع، ومكبس بمشتملاته الكاملة، وسلاح ناري (بندقية خرطوش) وعدد من الطلقات، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، فضلًا عن سيارة ربع نقل تُستخدم في نقل المواد المخدرة.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.