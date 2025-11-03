إعلان

"رجعه لصاحبه ورفض المكافأة".. طفل يُعيد خاتمًا ذهبيًا في بنها بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:54 م 03/11/2025

التلميذ أحمد محمد أحمد رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في مشهد يجسد أسمى معاني الأمانة والتربية الصالحة، ضرب التلميذ أحمد محمد أحمد رمضان، الطالب بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الرحمن الرحيم الابتدائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، مثالًا يُحتذى به في الأخلاق بعد أن أعاد خاتمًا ذهبيًا عثر عليه أثناء عودته من المدرسة إلى منزله.

وبمجرد أن عثر الطفل على الخاتم، الذي يُقدر وزنه بنحو خمسة جرامات من الذهب عيار 21، أسرع بإبلاغ والديه وتسليمه لهما، لتقوم الأسرة بنشر إعلان عبر جروب "ميت عاصم" على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن صاحبة الخاتم المفقود.

وبعد وقت قصير، تواصلت السيدة صاحبة الخاتم مع القائمين على الجروب، الذين نسقوا مع أسرة الطفل لإعادة القطعة الذهبية، حيث توجهت الأسرة إلى منزلها وسلموها الخاتم وسط أجواء من الفرحة والتقدير.

ورغم إصرار السيدة على تقديم مكافأة رمزية، رفضت الأسرة قبول أي مقابل مادي، مؤكدة أن ما قام به ابنهم "واجب ديني وإنساني قبل أن يكون تصرفًا شخصيًا".

ولاقت الواقعة إشادة واسعة من أهالي القرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن فخرهم بأمانة الطفل وبالقيم الرفيعة التي تعكس تربيته الأصيلة وأخلاق أسرته وأبناء قريته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة القليوبية الذهب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير