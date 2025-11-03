القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في مشهد يجسد أسمى معاني الأمانة والتربية الصالحة، ضرب التلميذ أحمد محمد أحمد رمضان، الطالب بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الرحمن الرحيم الابتدائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، مثالًا يُحتذى به في الأخلاق بعد أن أعاد خاتمًا ذهبيًا عثر عليه أثناء عودته من المدرسة إلى منزله.

وبمجرد أن عثر الطفل على الخاتم، الذي يُقدر وزنه بنحو خمسة جرامات من الذهب عيار 21، أسرع بإبلاغ والديه وتسليمه لهما، لتقوم الأسرة بنشر إعلان عبر جروب "ميت عاصم" على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن صاحبة الخاتم المفقود.

وبعد وقت قصير، تواصلت السيدة صاحبة الخاتم مع القائمين على الجروب، الذين نسقوا مع أسرة الطفل لإعادة القطعة الذهبية، حيث توجهت الأسرة إلى منزلها وسلموها الخاتم وسط أجواء من الفرحة والتقدير.

ورغم إصرار السيدة على تقديم مكافأة رمزية، رفضت الأسرة قبول أي مقابل مادي، مؤكدة أن ما قام به ابنهم "واجب ديني وإنساني قبل أن يكون تصرفًا شخصيًا".

ولاقت الواقعة إشادة واسعة من أهالي القرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن فخرهم بأمانة الطفل وبالقيم الرفيعة التي تعكس تربيته الأصيلة وأخلاق أسرته وأبناء قريته.