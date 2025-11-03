محافظ المنيا يرفع درجة الطوارئ القصوى تحسبًا لتقلبات الجو

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، تحسبًا للتقلبات الجوية وموجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجّه المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والوحدات المحلية، وشركات المرافق، بمتابعة الموقف على مدار الساعة، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي طارئ، والتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية لمواجهة آثار سقوط الأمطار أو الرياح الشديدة.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار أثناء سقوط الأمطار، وعدم ركن السيارات أسفل المباني القديمة أو الأشجار، مع الالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامة الجميع.

وشدد على إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة المركبات، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، مع رفع درجة الجاهزية لدى إدارة الحماية المدنية، والاستجابة الفورية لأي بلاغات طارئة.