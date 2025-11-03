تنكروا في زي عمال اتصالات.. عصابة تسرق نصف طن كابلات بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسوهاج، فيديو لحظة قيام مجموعة من اللصوص أثناء سرقة كابلات من الخطوط بشارع صلاح سالم، بطما شمالي المحافظة.

وأفادت مصادر بأن الواقعة وقعت فجر أمس الأحد، وأن المتهمين انتحلوا صفة عمال في المصرية للاتصالات، من خلال ارتدائهم جاليهات "فستات" عمال، وسرقوا حوالي 150 متر بوزن حوالي نصف طن.

وأوضحت المصادر أن الواقعة أثرت على انقطاع الخدمة عن عدد من المواطنين في المنطقة، لليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على تركيب كابل بديل لاستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وتكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.