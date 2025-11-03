لسوء حالته.. تشكيل لجنة لفحص مبنى نادي دسوق الجديد في كفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

وافق الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، على تشكيل لجنة لفحص مبنى المستشار عبدالرحمن البرقوقي، الكائن بنادي دسوق الرياضي نظرًا لسوء حالته وفقًا للمذكرة المرسلة من مجلس إدارة النادي لإدارة الشباب والرياضة بمدينة دسوق.

واللجنة المشكلة تتكون من أسامة زيد، مدير إدارة الشباب والرياضة بدسوق، رئيسًا، وتضم أحمد محليس، باحثًا قانونيًا عضوًا قانونيًا، وعضوية رضا قاسم "إنشاءات المديرية"، وثروت الدماطي "إنشاءات الإدارة"، ومحمود سعد "التفتيش المالي والإداري".

كان مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي برئاسة عادل حسنين، رئيس مجلس إدارة النادي تقدم بمذكرة إلى إدارة الشباب والرياضة بدسوق يستعرض فيها حالة مبنى المستشار عبدالرحمن البرقوقي.

كشفت مذكرة مجلس إدارة النادي عن وجود رشح مياه على الجدران، والسلم الرئيسي للمبنى، وعدم التزام مستأجر القاعة الملكية بسد الجدران التي تفصله عن النادي، وتدهور حالة الدور الأخير، ورشح المياه في الحمامات الخاصة بالغرف، وقيام مستأجر الكافية بمبنى البرقوقى بمخالفة كراسة الشروط.

واتهم مجلس إدارة نادي دسوق مستأجر القاعة الملكية بالاستيلاء على الصاج، والبوابة الحديدية، كما اتهم مجلس إدارة النادي اللجنة الإدارية السابقة المكلفة بإدارة النادي خلال فترة إيقاف المجلس بالإهمال في بعض عقود المستأجرين، مع مراجعة إجراءات تأجير إعلانات داخل النادي لوجود شبه في التعاقد.