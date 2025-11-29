منال عوض تُطلق النسخة الثالثة من برنامج قادة المناخ

أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، النسخة الثالثة من برنامج "قادة المناخ".

جاء ذلك بحضور المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والنائب احمد فتحي، رئيس مؤسسة شباب القادة، والمهندسة سارة البطوطي، عضو المجلس القومي للمرأة، وأعضاء مؤسسة شباب القادة، وعدد من شباب برنامج قادة المناخ في نسختيه الأولى والثانية، ومهتمين بالعمل المناخي.

وأعربت الدكتورة منال عوض، عن فخرها بالمشاركة في إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج تزامنا مع زخم عالمي حول اختتام مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ بالبرازيل COP30، وثمنت المشروعات المشرفة التي تم تقديمها ويمكن تطبيقها على أرض الواقع، ودعت الشباب للاستفادة من البرنامج في تطوير حلول واقعية قابلة للتطبيق، تركز على المشكلات وتقدم لها حلول واقعية، وتحويل التحديات البيئية لفرص تنموية، مؤكدة دعم وزارة البيئة المستمر للمبادرات والمشاركات التي تعزز دور الشباب والمرأة في العمل المناخي، وربطها بالجهود الوطنية والإقليمية.

وشددت منال عوض، على دور الشباب في المشاركة في العمل المناخي، والمشاركة في المسابقات السنوية في تطلقها المحافظات الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، والتي تقدم عدة جوائز للشباب، إلى جانب إمكانية عرض المشروعات على الجهات المانحة لتنفيذها، ضاربة مثالًا بأحد المشروعات المنفذة خلال توليها قيادة محافظة دمياط، حيث تتضمن هذه المشروعات مشاركة القطاع الخاص والحكومة والجامعات والمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة.

ووجّهت الدكتورة منال عوض، الدعوة للاهتمام بالمشروعات الفائزة في هذه النسخة من برنامج قادة المناخ، كما وجّهت رسالة للشباب بأن مصر في حاجة إلى طاقاتهم وأفكارهم المبتكرة، وشجعتهم على تقديم كل الأفكار التي يمكن أن تقدم حلول للبيئة، وكل فكرة يمكن أن تقدم حلًا.

وثمنت وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، فكرة البرنامج في دمج الشباب والفتيات في العمل المناخي، وتبسيط القضية لهم لتشجيع مشاركتهم، مؤكدة استعداد وزارة البيئة للمشاركة في مختلف المبادرات، وتقديم الدعم الفني اللازم للشباب وتشجيعهم على العمل البيئي.

من جانبها، أشادت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالتعاون المثمر بين المجلس ومؤسسة شباب القادة لتحقيق التزام مشترك ببناء وعي الشباب والفتيات تجاه قضايا البيئة والمناخ، أولى المجلس ملف البيئة والتنمية المستدامة اهتمامًا كبيرًا إيمانًا بأن تمكين المرأة جزء أصيل من معادلة التنمية العادلة، وذلك يتضح في اطلاق اول استراتيجية للمرأة متوافقة مع التنمية المستدامة واستراتيجية تمكين المرأة 2030.

وتوجهت خلال كلمتها بالشكر للدكتورة منال عوض على جهودها لتعزيز العمل البيئي وتحقيق التكامل بين التنمية المحلية والبيئية والتنمية المستدامة.

وشهدت الدكتورة منال عوض والمستشارة أمل عمار، جلسة حوارية تحت عنوان "قادة المناخ من الفكرة إلى الأثر- حوار بين الخبرة والطموح" بمشاركة المهندسة سارة البطوطي، مؤسسة شركة أيكونست، والدكتورة صفاء حسني، مديرة برامج بالمؤسسة، وأحمد محمود السيد، مدرس مساعد بمركز البحوث والدراسات الأفريقية مؤسس مبادرة "ظل"، والطالبة سهيلة عماد ممثلة عن فريق أيكو أير والفائز في النسخة الثانية للبرنامج.

وقدمت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، درع تكريم للدكتورة منال عوض على جهودها لتعزيز العمل البيئي والمناخي، حيث تم منحها درع المجلس القومي للمرأة، كما تم خلال الحفل عرض فيلم قصير حول النسختين السابقتين للبرنامج.

جدير بالذكر أن برنامج Climate Leaders قادة المناخ، هو برنامج مميز لدعم أفكار ومشروعات الشباب والأنشطة الطلابية لمواجهة المشاكل البيئية المختلفة، تحت رعاية وزارة البيئة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

