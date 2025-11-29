الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت هيئة الدفاع عن "مروة. ي"، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك المزعومة"، عن الموقف القانوني الكامل لموكلتهم خلال جلسة المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية اليوم، والتي نظرت فيها ثلاث قضايا تتعلق بالسب والقذف والتشهير.

وأوضح المحاميان طه الزقلاوي وأحمد صالح، أعضاء هيئة الدفاع، أن المحكمة أصدرت قرارات تضمنت الحبس مع إيقاف التنفيذ في قضية، وتأجيل المرافعة في الثانية، وحجز الثالثة للحكم.

وأشار المحامي أحمد صالح إلى أن الحكم الصادر اليوم بالحبس 6 أشهر "مع إيقاف التنفيذ" في القضية المرفوعة من رجل الأعمال (أ. و) يعد حكماً مرضياً للمتهمة، إلا أن الدفاع سيواصل إجراءات الاستئناف للطعن على الحكم سعياً للحصول على البراءة التامة وإلغاء الغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه.

وأضاف الدفاع أن المحكمة أعادت فتح باب المرافعة في القضية الثانية المرفوعة من (ع. م) لتحديد جلسة لاحقة في 14 ديسمبر، بينما تم حجز القضية الثالثة المرفوعة من (ل. ش) للنطق بالحكم في 31 يناير 2026، بعد اعتراف محامي الخصم بملكية موكلته للحساب الإلكتروني محل النزاع، وهو ما يعزز موقف المتهمة في نفي تهم الاحتيال الإلكتروني عنها.

- غرامة وحبس مع إيقاف التنفيذ

وقضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزي، بمعاقبة المتهمة بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ والغرامة 100 ألف جنيه، استنادًا إلى تحقيقات نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال، التي أكدت قيام المتهمة بتوجيه ألفاظ خادشة للشرف عبر حسابها على "تيك توك"، وانتهاك حرمة حياة المجني عليه، وتعمد إزعاجه.

- حكم سابق لصالح فنانة شهيرة

يأتي هذا الحكم الجديد بعد أن سبق لمحكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية تأييد حكم آخر بحبس "مروة. ي" لمدة سنتين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامات مشابهة تتعلق بسب وقذف الفنانة الشهيرة (و. ع)، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة، وهو الحكم الذي لا يزال منظورا أمام محكمة النقض للفصل فيه نهائياً.

