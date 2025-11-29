"تخفّى بالنقاب".. اعترافات صادمة لمتهم بقتل خطيبته في المراغة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز المراغة شمالي سوهاج، عن اعترافات صادمة لشاب متهم بقتل خطيبته طعنًا داخل منزلها، في جريمة هزت المحافظة.

وأوضح المتهم أنه قرر التخلص من المجني عليها، فاشترى نقابًا من أحد المحال التجارية بمدينة المراغة لإخفاء هويته، وبعد عودته إلى الشقة التي كان يجهزها لعش الزوجية، ارتدى النقاب واتصل بخطيبته مدعيًا أنه في الطريق إليها، طالبًا منها النزول وفتح الباب.

استجابت المجني عليها لطلبه، حتى عاجلها بطعنة نافذة في الرقبة، قبل أن يفر هاربًا تاركًا إياها غارقة في دمائها.

ساعات قليلة فصلت بين ارتكاب الجريمة واكتشافها، حيث عثرت أسرة الفتاة على ابنتهم جثة هامدة، فأبلغت الأجهزة الأمنية التي نقلتها إلى مستشفى المراغة المركزي، لكن القدر كان أسرع، إذ فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وخلال معاينة مسرح الجريمة، عُثر داخل شقة المتهم على جزء من النقاب داخل كيس بلاستيكي يحمل اسم المحل الذي اشتراه منه، ما ساعد في كشف كامل تفاصيل الواقعة.

كما أكدت كاميرات المراقبة دخول المتهم للمحل وخروجه، وشهادة صاحب المحل الذي أقر ببيع النقاب له في يوم الجريمة.

وبعد ضبطه، لم يجد المتهم مهربًا من الاعتراف، فأقر بارتكاب الواقعة بالتفصيل. وخلال استجوابه، وقبل علمه بوفاة المجني عليها، طلب التواصل معها لطلب المسامحة، فاستغل فريق البحث ذلك الاستدعاء العاطفي لإقناعه بسرد الاعتراف كاملًا.

كما كشف المتهم أنه حاول التخلص من النقاب وسلاح الجريمة بإلقائهما في الترعة، مشيرًا إلى مروره بضائقة مالية وحالة نفسية سيئة دفعتاه لارتكاب الجريمة، وأضاف أن هذه الحالة سبق أن دفعته لمحاولة الاعتداء على شخص آخر في وقت سابق.

وقررت النيابة العامة بالمراغة، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، حبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بإنهاء حياة خطيبته بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بوجود حادث قتل بدائرة مركز شرطة المراغة، حيث تبين مقتل المدعوة "أ" على يد خطيبها المدعو "م"، الذي كان من المقرر أن يتزوجها خلال الشهور القليلة المقبلة، قبل أن يتعدى عليها بالسلاح الأبيض بسبب خلافات نشبت بينهما.

