جراحة نادرة.. فريق طبي يستأصل جنين من أحشاء رضيع بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن الدكتور عبد الرازق يوسف البياضي، مدرس واستشاري جراحة الأطفال بجامعة الزقازيق، نجاحه بالتعاون مع فريق طبي في إجراء واحدة من أندر جراحات الأطفال، بعد تشخيص رضيع حديث الولادة - يبلغ من العمر 5 أيام - بحالة "جنين داخل جنين" (Fetus in fetu)، وهي حالة خَلقية شديدة الندرة تُصنّف ضمن الأورام الحميدة، وتنتج عن توقف غير مكتمل لتطور توأم جنيني داخل الآخر.

وبحسب الفريق الطبي، امتد التكوين الجنيني داخل بطن الطفل ووصل إلى تجويف الصدر، مع اتصال وثيق بالشرايين الرئيسية المغذية للبطن والكلى، الأمر الذي استدعى استعدادات دقيقة وتخطيطًا عالي المستوى قبل التدخل الجراحي.

ونجح فريق جراحة الأطفال بقيادة الدكتور عبد الرازق في إجراء الاستكشاف الجراحي واستئصال التكوين بالكامل عندما بلغ الطفل عمر 15 يومًا، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتهم، وعلى رأسها قرب التكوين من الأوعية الدموية الحيوية، وامتداده خلف الحجاب الحاجز وصولًا إلى القفص الصدري.

وأكد الجراح أن العملية تطلّبت مهارة دقيقة لفصل التكوين دون التأثير على أعضاء الطفل الأساسية، مشيرًا إلى أن الجراحة انتهت بنجاح تام، وأن حالة الرضيع مستقرة بعد الإفاقة.

ووجه المستشفى الشكر والتقدير لأعضاء الفريق الطبي المشارك في هذا الإنجاز، وهم:

أ.د. هشام قاسم أستاذ جراحة الأطفال،

الدكتور محمد السيد استشاري التخدير،

الدكتور أحمد سعيد فرج استشاري التخدير،

الدكتور تامر مجاهد استشاري طب الأطفال،

الدكتور علاء الشحات استشاري النساء والتوليد،

الدكتور عادل طرابية استشاري جراحة المخ والأعصاب.

وأكد الفريق الطبي أن العملية تُعد من الحالات النادرة عالميًا التي يُستأصل فيها تكوين جنيني بهذا الحجم والامتداد، مشيرين إلى أن النجاح يعكس جاهزية الكوادر الطبية بالمستشفى للتعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا وندرة.