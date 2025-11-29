"من حلم الزواج إلى الكفن".. مأساة شاب من الفيوم في حادث تصادم بجدة

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قال المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن قطاع المعالجة ليس مجرد مرحلة تشغيلية بمحطات الشركة، بل هو خط الدفاع الأول عن البيئة والموارد المائية، مؤكدًا أن جودة مياه الصرف المعالجة تنعكس مباشرة على صحة المواطنين ونقاء الشواطئ والموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم السبت مع قيادات ومهندسي قطاع المعالجة بمحطة التنقية الشرقية، ضمن جولات المتابعة المستمرة للقطاعات الحيوية بالشركة، بهدف الوقوف على سير العمل واستعراض أبرز الإنجازات والتحديات.

- ريادة الإسكندرية في الأداء البيئي

وأكد رئيس الشركة على الدور المحوري لعمليات المعالجة في تنفيذ استراتيجية الشركة للحفاظ على البيئة، منوهًا بأن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتذليل كافة العقبات وتعزيز كفاءة المحطات، بما يضمن استمرار ريادة الإسكندرية في الأداء البيئي.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس قطاع المعالجة ومديرو العموم الوضع التشغيلي الحالي لمحطات المعالجة الـ21 التابعة للشركة، وما جرى تحقيقه من تطور في معدلات التشغيل، إضافة إلى مؤشرات الجودة النهائية لمياه الصرف المعالجة.

- تهيئة بيئة عمل آمنة

واستمع "قنديل" إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع، سواء المتعلقة بالتشغيل أو الصيانة أو ظروف العاملين، حيث جرت مناقشة عدد من الحلول العاجلة والمتوسطة الأجل لضمان استدامة العمل ورفع كفاءته.

وأكد أهمية الجهود التي يبذلها العاملون في هذا القطاع الحيوي، مشددًا على ضرورة توفير التدريب المستمر والدعم اللازم لهم، وتهيئة بيئة عمل آمنة تضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بوضع خطة عمل زمنية لتنفيذ المقترحات والحلول المطروحة، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية لقطاع المعالجة، دعمًا لتحقيق أهداف الشركة واستدامة خدماتها.