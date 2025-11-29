محافظ أسيوط يتابع تدريب العاملين على التحول الرقمي بالديوان العام (صور)

أسيوط تحصن أكثر من 112 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

واصل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، متابعته لبرامج التدريب الجاري تنفيذها بمركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة، حيث تفقد القاعات التدريبية واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمتدربين.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز الإداري بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول طبيعة البرامج التدريبية، التي تشمل مهارات الحاسب الأساسية، وتطبيقات الأوفيس، واللغة الإنجليزية، وبرامج الرسم الهندسي "أوتوكاد"، إضافة إلى برامج البرمجة الحديثة.

كما اطلع على أساليب التدريب المعتمدة وآليات الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي لضمان تحقيق أكبر استفادة للمشاركين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالتدريب المستمر للعاملين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء جهاز إداري قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الطريق الأمثل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي حديثه مع المتدربين من الشباب والفتيات، شدد المحافظ على أهمية اكتساب المهارات الرقمية، موضحًا أنها لم تعد مجرد إضافة معرفية، بل أصبحت ضرورة مهنية تفتح آفاقًا واسعة لسوق العمل وتدعم جهود الدولة في التحول نحو مجتمع رقمي متكامل.

وأشار أبو النصر إلى أن اعتماد مركز التدريب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعكس الثقة في قدراته الفنية والتنظيمية، ويؤكد جاهزيته لتنفيذ برامج متخصصة لتأهيل الكوادر ورفع كفاءة العاملين داخل المؤسسات الحكومية.

كما لفت إلى أن المحافظة مستمرة في التوسع في البرامج التدريبية وتحديث المناهج بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.