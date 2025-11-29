لقي زوجان وأبناؤهما الثلاثة، مصرعهم اليوم السبت، إثر انقلاب سيارتهم على الطريق الدولي الساحلي بدائرة مركز كفر الدوار، بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي أمام قرية الكركون، اتجاه رشيد، ووجود وفيات، وانتقلت الأجهزة الأمنية للموقع، ودُفعت بسيارات الإسعاف.

تبين من المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد أمير محمد عطية كمون، 45 عاما، مهندس ميكانيكا، ومقيم بشارع السكة بمدينة رشيد، أثناء قيادته سيارته عند منزل الكوبري العلوي بالطريق الدولي الساحلي، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها.

أسفر الحادث عن وفاة المذكور وزوجته، رضوى محمد فرج، 36 عاما، طبيبة بيطرية، وأبنائهما الثلاثة "أسر، أمير، محمد" متأثرين بإصاباتهم بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ والبطن، وحدثت تلفيات شديدة بالسيارة.

أودعت الجثامين ثلاجة حفظ الموتى، بمستشفى كفر الدوار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.