الفيوم تودّع "شقيق البنات".. حزن يعم قرية أبو ناعورة بعد حادث جدة (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

اكتست قرية أبو ناعورة التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم بالسواد، حزنًا على الشاب عمرو محمد عثمان، الذي لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة كانوا يستقلونها مع تريلا بطريق بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، أثناء توجهه إلى عمله في مجال البناء.

وشيّع المئات من أبناء القرية جثمان الفقيد، وسط حالة من الحزن الشديد، خاصة أنه الابن الوحيد على ست شقيقات.

وقال الدكتور أحمد برعي: "إن عمرو سافر إلى المملكة قبل ستة أشهر فقط، سعيًا وراء لقمة العيش ولمساعدة أسرته في نفقات المنزل وتجهيز شقيقاته".

وأضاف "برعي"، أن مركز سنورس كان الأكثر تضررًا من الحادث الأليم الذي راح ضحيته عدد من أبناء المركز.

وكانت جثامين عدد من ضحايا الحادث قد وصلت من المملكة صباح اليوم الجمعة، حيث جرى تشييعهم إلى مثواهم الأخير بقرى أبو ناعورة والسعيدية ونجع الرافعى، وسط مشاهد من الحزن والبكاء.