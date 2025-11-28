إعلان

طلاب جامعة الملك سلمان يبدعون في معرض دولي لحماية الطبيعة بشرم الشيخ (صور)

كتب : رضا السيد

02:36 م 28/11/2025
    معرض علمي دولي
    معرض جامعة الملك سلمان
    معرض طلاب الجامعة
    فعاليات المعرض
    مشاركة جيدة
    جانب من المعرض
    تفقد المعرض
    جانب من مكونات لمعض
    المعروضات
    المعرض
    مشاركة طلاب جامعة الملك سلمان في المعرض

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ معرضًا علميًا متميزًا، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي "صون الطبيعة والموارد الوراثية – إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية"، الذي أقيم خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الباحثين، والمراكز البحثية، والمؤسسات الدولية المعنية بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، إن طلاب الجامعة شاركوا في المعرض بعرض مجموعة متميزة من مشروعات التخرج في المجالات الفنية والمعمارية والهندسية، والتي عكست مستوى الإبداع والتفكير الابتكاري لديهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الأعمال حازت على اهتمام وإشادة كبيرة من المشاركين والخبراء، نظرًا لما تضمنت من حلول حديثة ورؤى تصميمية تدعم مفاهيم الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المعرض جاء ضمن حرص الجامعة على تعزيز التفاعل العلمي بين الباحثين والخبراء من مختلف دول العالم، وإتاحة منصة لعرض أحدث المخرجات البحثية والابتكارات في مجالات الموارد الحيوية، والتغير المناخي، وإدارة المياه والطاقة، والحلول البيئية المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المعرض ضم العديد من الملصقات العلمية والمشروعات البحثية المتقدمة المقدمة من مؤسسات دولية بارزة مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، والمركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة "ICARDA"، والمركز القومي للبحوث، ومركز سيداري، إضافة إلى عدد من الجامعات العربية والدولية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المعرض تضمن أيضًا عرض مشروعات مبتكرة في إدارة الموارد الطبيعية، وتحسين الإنتاج الزراعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة، وممارسات العمارة الخضراء، وإحياء التراث الطبيعي والثقافي.

ولفت الدكتور أشرف سعد إلى أن المشاركين من مختلف الدول أشادوا بمستوى المعرض، معتبرين أنه شكّل مساحة علمية مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، وأن جودة التنظيم وبنية المعرض عكست الاحترافية التي تتميز بها جامعة الملك سلمان الدولية، مؤكدًا دور الجامعة في احتضان الفعاليات البحثية الكبرى وتعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

