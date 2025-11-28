إعلان

بالصور- صحة المنيا تضبط أغذية وألبان فاسدة في حملة مكبرة

كتب : جمال محمد

01:24 م 28/11/2025
    ضبط مخالفات بأسواق المنيا
    حملات صحة المنيا على الأسواق
    حملات صحة المنيا ٢

المنيا - جمال محمد:

شنت مديرية الصحة بالمنيا حملة تفتيشية موسعة ومكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، ضمن خطة تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء للمواطنين، في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتعليمات د. محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة.

وخلال يوم واحد، تمكنت الحملة من المرور على أكثر من 100 منشأة غذائية، وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 88 محضرًا متنوعًا، بينها 37 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة لتداول الغذاء، و51 محضرًا لعمال بدون شهادات صحية سارية.

كما ضبطت فرق التفتيش كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة، وتم إعدام 271 كجم من منتجات غذائية متنوعة ثبت تلفها، إضافة إلى 600 لتر من الألبان والمنتجات اللبنية غير المطابقة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالة الوقائع للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت مديرية الصحة استمرار هذه الحملات الرقابية المفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين، وحرصها على تعزيز منظومة سلامة الغذاء وضمان وصول منتجات آمنة للأسواق.

مديرية الصحة بالمنيا المنشآت الغذائية حملة تفتيشية ضبط أغذية وألبان فاسدة المنيا محافظ المنيا

