بالصور- جنوب سيناء تحتفل باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، مبادرة توعوية داخل المنشآت الصحية، بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة داخل بيئة العمل، وذلك احتفالًا بـ "اليوم العالمي للسكري".

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن المبادرة جرى تنفيذها بواسطة فريق التوعية الصحية والمبادرات بالفرع، بمشاركة فريق مبادرات مركز طب أسرة المنشية للفحص بطور سيناء، وفريق تمريض مستشفى شرم الشيخ، في إطار جهود الهيئة لدعم الصحة العامة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر داخل منشآتها الصحية.

وأوضح مدير الفرع في تصريح له اليوم، أن الفعاليات أُطلقت احتفالًا باليوم العالمي للسكري من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المزمنة داخل بيئة العمل.

وأشار مدير الفرع إلى أن الفعاليات تضمنت إجراء قياس عشوائي لمستوى السكر بالدم للعاملين بالفرع، بالإضافة إلى جلسات تثقيفية استعرضت أساسيات التعرف على مرض السكري، العلامات المبكرة، طرق الوقاية، والعادات الصحية التي تساهم في الحد من مضاعفاته.

وأكد "رخا" أن فرع الهيئة مستمر في تنظيم هذه الفعاليات، حرصًا على نشر الوعي، وتبني مبادئ الوقاية كخط دفاع أول ضد الأمراض المزمنة.