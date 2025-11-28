بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا

حمولتها 25 ألف سيارة.. ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة في العالم (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أثار مقطع فيديو يُظهر معلمة داخل فصل بمدرسة في الإسكندرية وهي تستغيث من تعرضها للإهانة على يد بعض الطلاب، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

- تفاصيل الفيديو

أظهر الفيديو المتداول مجموعة من الطلاب داخل أحد الفصول الدراسية وهم يعبثون بمحتوياته، بينما قام عدد منهم بإلقاء صندوق قمامة أمام مكتب المعلمة وسط حالة من الفوضى. وظهرت المعلمة وهي تصرخ مستغيثة، في مشهد أثار غضبًا كبيرًا ودفع العديد للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

ووفق ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل، وقعت الحادثة داخل مدرسة عبد السلام المحجوب التابعة لإدارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية.

- مصدر بالتعليم: التحقيق جارٍ

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية إن المديرية بدأت التحقيق في الواقعة فور انتشار الفيديو، مشيرًا إلى أن لجنة من الشؤون القانونية توجهت إلى المدرسة لفحص ملابسات الحادث والاستماع إلى أقوال المعلمة وإدارة المدرسة.

وأضاف المصدر أن المديرية ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، مؤكدًا أن الواقعة محل متابعة من الجهات المختصة.

تحديث

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا بشأن الواقعة.

وجّه الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة صباح الأحد المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتسببين... للتفاصيل (بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا (صور)



