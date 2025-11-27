رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وزير الإدارة العامة السيراليوني

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بجمهورية سيراليون، والوفد المرافق له، وذلك في إطار برنامج التعاون بين الجهاز ووزارة الإدارة العامة والشئون السياسية في سيراليون، والذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادابيو لمصر في مارس الماضي.

وأكد الوزير أمارا كالون، في مستهل اللقاء، أن رئيس جمهورية سيراليون كلفه بنقل بالغ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على النتائج الإيجابية لزيارته الأخيرة، والتي ساهمت في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأضاف أن الرئيس السيراليوني يعتبر التجربة المصرية في الإصلاح الإداري نموذجًا يُحتذى به في بلاده.

من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل عن اهتمام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع سيراليون ونقل الخبرات المصرية في مجال الإصلاح الإداري.

وأكد أن نجاح التجربة المصرية يعكس الدعم المستمر من القيادة السياسية لعملية التطوير الإداري وتعزيز أداء المؤسسات العامة في تقديم الخدمات للمواطنين.

خطوات مصرية نحو الإصلاح الإداري

استعرض المهندس حاتم نبيل أبرز الإجراءات التي اتخذتها مصر، بما في ذلك، الإصلاح التشريعي والمؤسسي وإعادة الهيكلة، وتقييم الاحتياجات الفعلية للمؤسسات العامة، وتكامل قواعد البيانات ووضع منظومة متكاملة للتعينات العامة لضمان تكافؤ الفرص واستقطاب أفضل العناصر، وبناء وتنمية القدرات ورفع كفاءة الموارد البشرية، والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في عملية التطوير الإداري.

وأوضح الوزير أمارا كالون، أن حكومة سيراليون تسعى لتطبيق نموذج الإصلاح المصري في إطار استراتيجية شاملة لتحسين أداء مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الرئيس جوليوس مادابيو يركز على إنشاء منظومة متطورة للتعينات والاختبارات للمتقدمين للوظائف الحكومية، بما يضمن الكفاءة والشفافية.

وتناول اللقاء ما أنجزه الجهاز المركزي من إنشاء بوابة الوظائف الحكومية، ومركز تقييم القدرات والمسابقات لإجراء الاختبارات للمتقدمين، ضمن منظومة إلكترونية محكمة ضد أي تدخل بشري، مع تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وإعداد بنوك أسئلة متخصصة من قبل الخبراء.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن مصر نفذت برامج تدريبية للمقبلين على الالتحاق بالمؤسسات الحكومية لتعزيز قدراتهم، وزيادة وعيهم بالانتماء والقيم الوطنية والمجتمعية والمشروعات القومية، بما يعكس إيجابًا على أدائهم الوظيفي داخل الجهاز الإداري.

وتفقد الوفد السيراليوني، خلال الزيارة، مركز تقييم القدرات والمسابقات، واطلع على جميع مراحل الإعلان عن الوظائف الحكومية وإجراء الاختبارات، بما في ذلك القاعات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص.

كما شاهدوا عن قرب طبيعة الاختبارات التي يجريها المركز وأشادوا بما أنجزته مصر، معربين عن رغبتهم في الاستعانة بخبراء الجهاز لإنشاء مركز مماثل في سيراليون.