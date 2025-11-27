محافظ الدقهلية يكلف بتكثيف الحملات على المخابز: الخبز خط أحمر

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، لجنة التفتيش برئاسة مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه اللجان تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قبل فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيراً إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وقامت حملة تفتيشية، برئاسة محمد صلاح، مدير المتابعة بمكتب المحافظ، وبمشاركة الدكتور اسماعيل تركي، ممثلًا عن مكتب وكيل وزارة التموين، بالمرور على، مراكز، طلخا، شربين، والمنصورة.

وأسفرت الجولة الميدانية عن تحرير 16 مخالفة متنوعة للمخابز التي تشمل، نقص وزن رغيف الخبز، وعدم مطابقة الرغيف للمواصفات القانونية، بالإضافة إلى مخالفات "الغلق بدون إذن"، و"عدم وجود سجل تفتيش"، و"عدم وجود قائمة بيانات".

وأكد محافظ الدقهلية، أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن نسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشدداً على أن هذه الحملات الرقابية مستمرة وبصورة مفاجئة لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.