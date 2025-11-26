وجدوا جثته مقيدة.. تفاصيل ضبط 3 متهمين بقتل مُسن بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على سيدة وشخصين آخرين، لاتهامهم بالاشتراك في قتل مُسن داخل مسكنه بمنطقة القباري، نطاق قسم شرطة مينا البصل غربي المحافظة، وذلك بغرض سرقة محتويات الشقة.

- بلاغ بجثة مقيدة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بالعثور على جثة شخص مسن مقيدة بالحبال داخل مسكنه بشارع "الأمير لؤلؤ" بمنطقة القباري أمام مجمع الإخلاص.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني، وتبين وجود شبهة جنائية. وبدأت القوات في تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال المحيطين بمكان الحادث، وهو ما قاد فريق البحث للتوصل إلى ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

- التحريات تكشف هوية الجناة

جاءت عملية الضبط عقب جهود مكثفة لفريق البحث الجنائي، حيث كشفت التحريات قيام السيدة بمعاونة الشخصين الآخرين بارتكاب الجريمة بهدف السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين الثلاثة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها.