مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم على صحراوي المنيا

كتب : جمال محمد

06:57 م 26/11/2025

المنيا - جمال محمد:

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوقوع الحادث بين سيارتين، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

