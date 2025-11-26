إعلان

محافظ الدقهلية يعلن وصول جهاز رنين مغناطيسي جديد لمستشفى السنبلاوين العام

كتب : رامي محمود

04:39 م 26/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وصول جهاز رنين مغناطيسي جديد مستشفى السنبلاوين العام (3)
  • عرض 4 صورة
    وصول جهاز رنين مغناطيسي جديد مستشفى السنبلاوين العام (4)
  • عرض 4 صورة
    وصول جهاز رنين مغناطيسي جديد مستشفى السنبلاوين العام (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وصول جهاز رنين مغناطيسي جديد إلى مستشفى السنبلاوين العام، ليدخل الخدمة ويبدأ في تقديم خدماته الطبية للمرضى والمترددين من أهالي المركز والمراكز المجاورة.

وأكد المحافظ أن تشغيل الجهاز يمثل إضافة قوية للقطاع الصحي بالسنبلاوين، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين في جميع المراكز والمدن، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة دون الحاجة للانتقال إلى مستشفيات خارج نطاق المركز.

من جانبه، أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفى السنبلاوين أصبح ثاني مستشفى تابع لمديرية الصحة بالمحافظة يضم جهاز رنين مغناطيسي حديث، وهو ما يعزز قدراتها التشخيصية ويضعها ضمن المستشفيات المؤهلة لتقديم خدمات طبية متقدمة.

وأشار الجزار إلى أن الجهاز الجديد سيسهم في تخفيف العبء على المرضى وذويهم من خلال تقليل قوائم الانتظار وتوفير الوقت والجهد، لافتًا إلى أن تشغيله يأتي في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة الخدمات الصحية بمحافظة الدقهلية.

واختتم وكيل الوزارة بتوجيه الشكر لمحافظ الدقهلية على دعمه المتواصل للقطاع الصحي وحرصه المستمر على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جهاز رنين مغناطيسي مستشفى السنبلاوين العام الدقهلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات
كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر