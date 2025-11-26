أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وصول جهاز رنين مغناطيسي جديد إلى مستشفى السنبلاوين العام، ليدخل الخدمة ويبدأ في تقديم خدماته الطبية للمرضى والمترددين من أهالي المركز والمراكز المجاورة.

وأكد المحافظ أن تشغيل الجهاز يمثل إضافة قوية للقطاع الصحي بالسنبلاوين، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين في جميع المراكز والمدن، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة دون الحاجة للانتقال إلى مستشفيات خارج نطاق المركز.

من جانبه، أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفى السنبلاوين أصبح ثاني مستشفى تابع لمديرية الصحة بالمحافظة يضم جهاز رنين مغناطيسي حديث، وهو ما يعزز قدراتها التشخيصية ويضعها ضمن المستشفيات المؤهلة لتقديم خدمات طبية متقدمة.

وأشار الجزار إلى أن الجهاز الجديد سيسهم في تخفيف العبء على المرضى وذويهم من خلال تقليل قوائم الانتظار وتوفير الوقت والجهد، لافتًا إلى أن تشغيله يأتي في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة الخدمات الصحية بمحافظة الدقهلية.

واختتم وكيل الوزارة بتوجيه الشكر لمحافظ الدقهلية على دعمه المتواصل للقطاع الصحي وحرصه المستمر على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.