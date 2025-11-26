بالصور- ضبط طن أرز ناقص الوزن داخل مصنع غير مرخص بأسيوط

إنقاذ 5 بينهم طفلان.. انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق في الإسكندرية (صور)

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، من ضبط طن من الأرز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية يعمل بدون ترخيص في حي غرب بمدينة أسيوط.

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وبإشراف المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة.

شارك في الحملة مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية: عز محمد عبد الرحمن، وماهر صبحي خله، ومحمد بكر جاد الكريم.

وأكد المهندس خالد محمد أحمد استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.